Осталось 2 дня на подачу документов: что нужно успеть сделать родителям будущих первоклашек
31 мая завершается приём документов для зачисления детей в первый класс. Родители, которые еще не успели подать заявление, могут это сделать онлайн.
О том, как происходит зачисление в школу и что нужно знать родителям будущих учеников, читайте ниже.
Какие документы нужны для зачисления
Дети имеют право учиться в школе, которая ближе к месту их проживания. Но если в других учебных заведениях есть свободные места, родители могут подавать документы на прием туда.
Заявление для зачисления ребенка в 1 класс нужно подать до 31 мая. Это можно сделать онлайн или лично.
Родители при себе должны также иметь свой паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка, а также оригинал или копию медицинской справки.
Родители, которые вместе с детьми находятся за границей, могут подать онлайн-заявление на зачисление в школу и потом учиться дистанционно.
Кто имеет право на первоочередное зачисление
Для зачисления детей в первый класс в приоритете следующие категории:
- дети, проживающие на территории обслуживания школы;
- дети, которые являются родными братьями и сестрами детей-учеников этой школы;
- дети работников школы.
Первоочередное зачисление происходит 31 мая - 1 июня.
Если количество заявлений в конкретную школу не превышает предусмотренное количество мест в первых классах, то уже 1 июня выдается приказ о зачислении всех детей.
До 15 июня зачисляют детей, которые подали заявления, но они не проживают на территории обслуживания этой школы. Их выбирают методом жеребьевки.
В течение двух дней с момента зачисления школа должна обнародовать на своем сайте или информационном стенде список детей, зачисленных в учреждение, а также информацию о проведении жеребьевки, если заявлений поступило больше, чем в классах предусмотрено мест.
Жеребьевка будет происходить 5-10 июня. Ее проводят с помощью барабана, ящика или другого устройства из прозрачного материала. Во время процесса могут присутствовать родители, журналисты и общественные активисты.
Отметим, что присутствие ребенка при подаче документов или жеребьевки не обязательно.
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