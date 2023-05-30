Осталось 2 дня на подачу документов: что нужно успеть сделать родителям будущих первоклашек

31 мая завершается приём документов для зачисления детей в первый класс. Родители, которые еще не успели подать заявление, могут это сделать онлайн.

О том, как происходит зачисление в школу и что нужно знать родителям будущих учеников, читайте ниже.

Какие документы нужны для зачисления

Дети имеют право учиться в школе, которая ближе к месту их проживания. Но если в других учебных заведениях есть свободные места, родители могут подавать документы на прием туда.

Заявление для зачисления ребенка в 1 класс нужно подать до 31 мая. Это можно сделать онлайн или лично.

Родители при себе должны также иметь свой паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка, а также оригинал или копию медицинской справки.

Родители, которые вместе с детьми находятся за границей, могут подать онлайн-заявление на зачисление в школу и потом учиться дистанционно.

Кто имеет право на первоочередное зачисление

Для зачисления детей в первый класс в приоритете следующие категории:

дети, проживающие на территории обслуживания школы;

дети, которые являются родными братьями и сестрами детей-учеников этой школы;

дети работников школы.

Первоочередное зачисление происходит 31 мая - 1 июня.

Если количество заявлений в конкретную школу не превышает предусмотренное количество мест в первых классах, то уже 1 июня выдается приказ о зачислении всех детей.

До 15 июня зачисляют детей, которые подали заявления, но они не проживают на территории обслуживания этой школы. Их выбирают методом жеребьевки.

В течение двух дней с момента зачисления школа должна обнародовать на своем сайте или информационном стенде список детей, зачисленных в учреждение, а также информацию о проведении жеребьевки, если заявлений поступило больше, чем в классах предусмотрено мест.

Жеребьевка будет происходить 5-10 июня. Ее проводят с помощью барабана, ящика или другого устройства из прозрачного материала. Во время процесса могут присутствовать родители, журналисты и общественные активисты.

Отметим, что присутствие ребенка при подаче документов или жеребьевки не обязательно.