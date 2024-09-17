Залишилася фарба після ремонту? Ось, як креативно її використати

Якщо після ремонту залишилось багато фарби різних кольорів, не спішіть її викидати. Адже фарбу можна використати для оновлення оселі або навіть для творчості.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали цікаві ідеї, як використати фарби, що залишилися після ремонту.

Зробити кольорові акценти

Додайте несподіваного кольору, пофарбувавши перехід між житловими зонами. Літра фарби має бути достатньо, втім, все залежить від того, наскільки великими будуть акцентні ділянки.

Пофарбувати сходові марші

Зберіть зразки різних відтінків, щоб надати сходам в будинку в селі або на дачі райдужного вигляду. Заклейте скотчем кожну сходинку, а також прилеглу стіну, щоб колір покривав лише сходові марші.

Щоб забезпечити хорошу адгезію, перед фарбуванням відшліфуйте і протріть поверхні. Для точності використовуйте невеликий валик або маленький пензлик, і видаліть стрічку, поки фарба ще не висохла.

Створити яскравий фон для картин

Пофарбуйте велику панель за сервантом або комодом, виділивши колекцію творів мистецтва. Це чудовий спосіб перевтілити стіну, а менша площа ідеально підходить для залишків фарби.

Спершу заґрунтуйте ділянку, а потім нанесіть два шари фарби, дочекавшись висихання кожного.

Зробити крейдяну дошку своїми руками

Перетворить залишки фарби на крейдяну, щоб створити дошку для повідомлень своїми руками. Просто змішайте суміш для плиткових швів з латексною фарбою і перемішайте до однорідності.

Нанесіть крейдяну фарбу валиком або пензлем на дошку, дайте їй висохнути, відшліфуйте та нанесіть наступний шар. Покладіть поруч крейду, щоб записувати списки справ і нагадування.

Створити дошку для нагадувань

Ще простіший варіант - пофарбувати дошку для прикріплень нотаток або фотографій. Використовуйте техніку сухого пензля, щоб розфарбувати панелі. Для цього наберіть невелику кількість фарби на пензлик і довгими мазками зліва направо створіть ефект поступового вицвітання.

Створити геометричні картини

Використайте малярний скотч і звичайне полотно, щоб створити сучасне мистецтво за допомогою залишків фарб. Також підійде аркуш фанери або дерев'яне полотно.

Почніть з нанесення ліній стрічки під різними кутами, щоб сформувати геометричні фігури. Щоб лінії вийшли чіткими, обмотайте стрічку з боків.

Зафарбовуйте по одній ділянці за раз, наносячи різноманітні кольори. Якщо потрібно, нанесіть другий шар, а коли фарба висохне, зніміть скотч.

Прикрасити горщики для рослин

Це чудовий спосіб використати залишки зразків фарб. Вмочіть пензлик у фарбу і пофарбуйте недорогі теракотові горщики для рослин.

Залишки фарб можна використати для декорування багатьох поверхонь (ілюстративне фото: Freepik)

Покрийте все кашпо однотонним кольором або пофантазуйте з візерунками зі смужок, вихорів, крапок та інших малюнків. Використовуйте різноманітні відтінки, що гармонійно поєднуються, для яскравого оновлення вашої колекції кімнатних рослин.

Пофарбувати шухляди комода

Додайте яскравих кольорів комоду або столу за допомогою зразка фарби яскравого відтінку. Почніть з того, що витягніть шухляди та викладіть з них увесь одяг.

Відшліфуйте боковини шухляд і заклейте скотчем ділянки, які ви не хочете фарбувати (наприклад, бокові частини шухляд). Нанесіть ґрунтовку, дайте їй висохнути, а потім нанесіть два шари фарби.

Для захисту нанесіть шар прозорого лаку. Зачекайте кілька днів, поки фарба висохне, перш ніж встановлювати шухляди на місце.

Прикрасити однотонні кошики

Використовуйте фарбу, щоб додати смужки та крапочки на невеликі плетені кошики або інші аксесуари. Цей варіант особливо дієвий, коли у вас залишилася лише незначна кількість фарби.

Використовуйте акценти, які будуть гармоніювати з іншими кольорами в кімнаті, наприклад, на стінах або меблях. Нанесіть фарбу маленьким пензликом і дайте кошикам висохнути, перш ніж наповнювати їх дрібничками.

Нанести малюнок на килимок

Додайте візерунок звичайному бавовняному килимку за допомогою трафарету. Роздрукуйте обраний мотив, збільшений відповідно до розміру вашого килимка, потім перенесіть його на картон і за допомогою канцелярського ножа виріжте візерунок за трафаретом.

Розмістіть трафарет на килимку та зафарбуйте візерунок, набираючи на пензлик невелику кількість фарби. Щоб створити лінії між трафаретними фігурами, використовуйте малярську стрічку. Після фарбування зніміть стрічку і зачекайте декілька днів до використання, щоб фарба висохла.

Прикрасити скляні вази

Додайте витонченого стилю однотонним скляним виробам, як-от простим вазам. За допомогою гумки на олівці нанесіть крапочки на дно і боки вази. Перед використанням дайте фарбі висохнути.

Оскільки зразок фарби не є стійким на склі, його можна змити або зчистити - тож краще використовувати такі вази для декору в оселі.