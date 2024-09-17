Осталась краска после ремонта? Вот как креативно ее использовать

Если после ремонта осталось много красок разных цветов, не спешите ее выбрасывать. Ведь краску можно использовать для обновления дома или даже для творчества.

Сделать цветные акценты

Добавьте неожиданный цвет, окрасив переход между жилыми зонами. Литра краски должно быть достаточно, впрочем, все зависит от того, насколько большими будут акцентные участки.

Покрасить лестничные марши

Соберите образцы разных оттенков, чтобы придать лестнице в доме в селе или на даче радужного вида. Заклейте скотчем каждую ступеньку, а также прилегающую стену, чтобы цвет покрывал только лестничные марши.

Чтобы обеспечить хорошую адгезию, перед окрашиванием отшлифуйте и протрите поверхности. Для точности используйте небольшой валик или маленькую кисточку, и удалите ленту, пока краска еще не высохла.

Создать яркий фон для картин

Покрасьте большую панель за сервантом или комодом, выделив коллекцию произведений искусства. Это отличный способ перевоплотить стену, а меньшая площадь идеально подходит для остатков краски.

Сначала загрунтуйте участок, затем нанесите два слоя краски, дождавшись высыхания каждого.

Сделать меловую доску своими руками

Превратите остатки краски в мел, чтобы создать доску для сообщений своими руками. Просто смешайте смесь для плиточных швов с латексной краской и перемешайте до однородности.

Нанесите меловую краску валиком или кистью на доску, дайте ей высохнуть, отшлифуйте и нанесите следующий слой. Положите рядом мел, чтобы записывать списки дел и напоминания.

Создать доску для напоминаний

Еще более простой вариант - покрасить доску для прикреплений заметок или фотографий. Используйте технику сухой кисти, чтобы раскрасить панели. Для этого наберите небольшое количество краски на кисточку и длинными мазками слева направо создайте эффект постепенного выцветания.

Создать геометрические картины

Используйте малярный скотч и обычный холст, чтобы создать современное искусство с помощью остатков красок. Также подойдет лист фанеры или деревянный холст.

Начните с нанесения линий ленты под разными углами, чтобы сформировать геометрические фигуры. Чтобы линии получились четкими, обмотайте ленту по бокам.

Окрашивайте по одному участку за раз, нанося разнообразные цвета. Если необходимо, нанесите второй слой, а когда краска высохнет, снимите скотч.

Украсить горшки для растений

Это отличный способ использовать остатки образцов красок. Смочите кисточку краской и покрасьте недорогие терракотовые горшки для растений.

Остатки красок можно использовать для декорирования многих поверхностей (иллюстративное фото: Freepik)

Покройте все кашпо однотонным цветом или пофантазируйте с узорами из полосок, вихрей, точек и других рисунков. Используйте разнообразные, гармонично сочетающиеся оттенки для яркого обновления вашей коллекции комнатных растений.

Покрасить ящики комода

Добавьте яркого цвета комоду или столу с помощью образца краски яркого оттенка. Начните с того, что выньте ящики и выложите из них всю одежду.

Отшлифуйте боковины ящиков и заклейте скотчем участки, которые вы не хотите окрашивать (например, боковые части ящиков). Нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть, затем нанесите два слоя краски.

Для защиты нанесите слой прозрачного лака. Подождите несколько дней, пока краска высохнет, прежде чем устанавливать ящики на место.

Украсить однотонные корзины

Используйте краску для добавления полос и точек на небольшие плетеные корзины или другие аксессуары. Этот вариант особенно действенен, когда у вас осталось лишь незначительное количество краски.

Используйте акценты, которые гармонируют с другими цветами в комнате, например, на стенах или мебели. Нанесите краску маленькой кисточкой и дайте корзинам высохнуть, прежде чем наполнять их вещами.

Нанести рисунок на коврик

Добавьте узор обычному хлопковому коврику с помощью трафарета. Распечатайте выбранный мотив, увеличенный в соответствии с размером вашего коврика, затем перенесите его на картон и с помощью канцелярского ножа вырежьте узор по трафарету.

Разместите трафарет на коврике и закрасьте узор, набирая на кисточку небольшое количество краски. Чтобы создать линии между трафаретными фигурами, используйте малярную ленту. После окрашивания снимите ленту и подождите несколько дней до использования, чтобы краска высохла.

Украсить стеклянные вазы

Добавьте изящного стиля однотонным стеклянным изделиям, например простым вазам. С помощью резинки на карандаше нанесите точечки на дно и бока вазы.

Перед использованием дайте краске высохнуть. Поскольку образец краски не устойчив на стекле, его можно смыть или счистить - поэтому лучше использовать такие вазы для декора дома.