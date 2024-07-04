Залишається пюре після вечері? Приготуйте з нього фінські палянички

Що потрібно для фінських картопляних паляничок

Для того, щоб перетворити пюре на хрумкі пласкі булочки, необхідні такі продукти:

картопляне пюре - 500 г;

ковбаса варена - 100 г;

перець болгарський (заморожений або свіжий) - 40 г;

борошно - 500 г;

вода - 200 мл;

дріжджі свіжі - 10 г;

цукор - 0,5 ч. л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

олія - для смаження.

Як готувати картопляні фінські булочки

Приготувати такі палянички з пюре достатньо просто. Крім цього, для начинки можна використовувати не лише ковбасу та перець, а й помідори, цибулю, гриби та зелень.

Налийте в глибоку миску воду, всипте сіль та цукор, злегка перемішайте. Після цього додайте живі дріжджі або дріжджі швидкої дії. Знову перемішайте суміш та перекладіть до миски картопляне пюре.

Перед додаванням до дріжджів, пюре варто злегка підігріти, щоб воно було кімнатної температури - але не холодним, щоб не перешкоджати дії дріжджів.

Перемішайте складники. Щоб тісто було однорідним, використовуйте картоплем'ялку, щоб потовкти грудочки.

Перемніть картопляне тісто до однорідності (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Відставте пюре на 15 хвилин, в цей час підготуйте начинку. Для цього наріжте обрані інгредієнти на дрібні кубики - і додайте до пюре.

Перемішайте продукти і додайте борошно в декілька етапів, кожного разу ретельно вимішуючи тісто. Присипте борошном робочу поверхню, викладіть тісто, розділіть його на дві частини.

Кожну частину тіста розкачайте на круглий пласт завтовшки декілька сантиметрів. Потім розріжте пласт на 8 трикутних шматочків, наче піцу.

Розріжте пласт тіста для паляничок (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розігрійте в пательні олію, викладіть палянички - та обсмажте їх на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до скоринки.

Після цього викладіть їх на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир, зачекайте, доки вони охолонуть - і можна пригощатися.