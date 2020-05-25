Зальет сильными дождями: каким областям сильно не повезет с погодой

Погода в Украине во вторник, 26 мая, будет сырой, прохладной и дождливой во всех областях. Синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны, местами возможны ливни.

На востоке Украины дождь будет идти и ночью, и днем. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8 +10 градусов, днем прогреется всего до +14 +16 градусов, местами до +17 градусов.

Южные области также накроет сильными дождями и ливнями. Ночная температура воздуха составит +8 +11 градусов. Днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов. Теплее всего будет в Херсоне, до +18 градусов. В Крыму кратковременные дожди, ночью +9 +11 градусов, дневная температура составит от +15 до +17 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют сильные дожди и понижение температуры. Ночью ожидается от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

В западных областях пройдут сильные дожди, местами возможны ливни и грозы. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Теплее будет в Ужгороде, до +17 +19 градусов.

В центральной части страны пройдут ливни, возможны грозы. Ночью от +8 до +10 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

В Киеве 26 мая синоптики прогнозируют сильный дождь, возможен ливень. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 26 мая

По прогнозу Украинского гидрометцентра в Украине такая погода сохранится до конца текущей недели. Со среды в нескольких областях ожидаются сильные грозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату, когда в Украину придет настоящее летнее тепло.