Заллє сильними дощами: яким областям сильно не пощастить з погодою

Погода в Україні у вівторок, 26 травня, буде сирою, прохолодною і дощовою у всіх областях. Синоптики прогнозують дощі по всій території країни, місцями можливі зливи.

На сході України дощ буде йти й вночі, і вдень. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8 +10 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів, місцями до +17 градусів.

Південні області також накриє сильними дощами та зливами. Нічна температура повітря складе +8 +11 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів. Найтепліше буде в Херсоні, до +18 градусів. У Криму короткочасні дощі, вночі +9 +11 градусів, денна температура становитиме від +15 до +17 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують сильні дощі та зниження температури. Вночі очікується від +8 до +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

У західних областях пройдуть сильні дощі, місцями можливі зливи та грози. Вночі від +6 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +15 +17 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, до +17 +19 градусів.

В центральній частині країни пройдуть зливи, можливі грози. Вночі від +8 до +10 градусів, вдень очікується від +14 до +16 градусів.

У Києві 26 травня синоптики прогнозують сильний дощ, можливий дощ. Температура повітря вночі буде коливатись від +8 до +10 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 26 травня

За прогнозом Українського гідрометцентру в Україні така погода збережеться до кінця поточного тижня. З середи в декількох областях очікуються сильні грози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату, коли в Україну прийде справжнє літнє тепло.