Зальет все области сильными дождями: в Украину идет очередная порция гроз и ливней

Погода в субботу, 3 июля

Восток Украины накроет грозами и сильной жарой. Возможны шквалы и град. Ночью в регионе от +17 до +20 градусов, днем от +28 до +32 градусов. В Днепре и Полтаве возможны ливни.

В южной части пройдут сильные грозы, возможны ливни и град. Ночная температура будет колебаться от +18 до +21 градуса, днем ожидается от +25 до +28 градусов. В Крыму гроза, сильный дождь. Ночью +20 +22 градуса, днем до +27 +29 градусов.

Север страны будет заливать сильными дождями и пролетят грозы, возможен град и шквалы. Ночью в регионе +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Западные области также окажутся во власти непогоды, там ожидаются грозы и кратковременные дожди, на Закарпатье возможен ливень. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем от +22 до +25 градусов.

В центральной части страны – грозы, ливень, возможен град. Ночью от +17 до +19 градусов, днем от +25 до +28 градусов.

В Киеве 3 июля синоптики обещают грозу, возможен ливень, шквалы и град. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 3 июля

Погода в Украине в воскресенье, 4 июля

На востоке синоптики прогнозируют сильные грозы и ливни, возможны шквалы и град. Ночью ожидается от +18 до +20 градусов, днем в большинстве областей будет жарко, до +32 градусов.

В южной части ожидаются сильные ливневые дожди и грозы, возможны град и сильный ветер. Ночная температура составит +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +19 +21 градус, днем от +24 до +26 градусов.

Север страны накроет грозой, возможен сильный ветер и ливень. Ночью в регионе +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В западных областях пройдут грозы, местами возможны кратковременные ливни. Ночью температура упадет до +13 +15 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В центральной части ожидаются грозы, сильные дожди, возможно усиление ветра и ливень. Ночью от +17 до +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В Киеве 4 июля ожидается гроза, возможен ливень и град. Ночью в столице от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 4 июля