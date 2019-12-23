Зальет дождями, а потом заморозит: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине резко поменяется в худшую сторону

Погода в Украине во вторник, 24 декабря, ожидается неблагоприятной в большинстве регионов страны. Температура воздуха снизится еще не несколько градусов, а во многих областях пройдут сильные дожди, местами возможны ливни. Такая же погода ожидает украинцев до конца текущей недели, а к пятнице существенно похолодает и придут морозы.

Погода на востоке страны будет пасмурная и дождливая, сухо будет только в Харькове, Луганской и Донецкой областях. Ночная температура воздуха составит +3 +6 градусов, днем термометры покажут от +4 до +8 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют дожди, в Одессе возможен ливень. Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов, днем сохранится тепло, от +9 до +11 градусов. В Крыму пасмурно и дождливо. Ночью +5 +7 градусов, днем от +9 до +11 градусов. Также возможен сильный ветер, до 12 м/с.

На севере Украины пройдет сильный дождь, который начнется ночью и будет продолжаться днем. Температура воздуха от +5 до +7 градусов.

В западных областях пройдут ливни, местами дождь будет умеренным. Ночью в регионе ожидается около +5 градусов, днем прогреется до +7 +9 градусов. Ветер порывистый, до 12 м/с.

В центральной части страны также будет идти сильный дождь днем и ночью. Температура воздуха будет колебаться от +4 градусов в ночные часы до +8 градусов днем.

В Киеве 24 декабря, в канун католического Рождества, ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6 +8 градусов.

Карта погоды на 24 декабря

Как предупреждают синоптики, с 25 декабря температура воздуха резко опустится и местами ночью ожидается до 0 градусов. Дожди и ливни охватят все области Украины. К концу недели температура воздуха упадет до -1 градуса в большинстве областей, а сильные дожди сменятся мокрым снегом.

Карта погоды на 28 декабря