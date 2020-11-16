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Заламывали руки и били: на украинском матче полиция "отметелила" фанатов

Ровно, Понедельник 16 ноября 2020 08:47
Заламывали руки и били: на украинском матче полиция "отметелила" фанатов
На матче Верес-Волынь произошли стычки фанатов и полиции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области полиция избила футбольных фанатов, которые выбежали с фаерами на поле

На футбольном матче Верес-Волынь произошел конфликт "ультрас" и полиции. Игра проходила в 56 километрах от Ровно в поселке Млинов. В конце состязания футбольные фанаты "Волыни" выбежали на поле и забросали его дымовыми шашками. Правоохранители немедленно отреагировали и "скрутили" нарушителей порядка.

Как передают "Волынские новости", некоторым фанатам полиция грубо заламывала руки и надела наручники. Все это происходило на земле. На защиту своих поклонников пришел голкипер "Вереса" Богдан Когут, тренер луцкой команды Юрий Вирт. Они просили "копов" не применять силу и отпустить фанатов.

На кадрах видео можно посмотреть, как одного болельщика жестко бьют дубинками на земле представители полиции. Все это сопровождается шумными криками остальных участников конфликта.

"Мужики, не бейте! Что же вы делаете", - слышится на футбольном поле.

На футбольном матче полиция избила дубинками фанатов

Отметим, что в комментариях к видео действия полиции поддержали. Люди считают, что фанаты не должны были нарушать порядок.

  • Неадекватних потрібно ставити на місце.
  • Правильно и сделали, они явно нарушали порядок, так и нужно.
  • Мне сложно представить чтобы в моем детстве такие ло*и выбежали на футбольное поле.
  • Стадо дикунiв, мені соромно що таке вiдбувається у моїй країні, це не Європа, це Сомалi!

Как мы писали ранее, в Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча.

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