Заламували руки і били: на українському матчі поліція "відметелила" фанатів

У Рівненській області поліція побила футбольних фанатів, які вибігли з фаєрами на поле
На футбольному матчі Верес-Волинь стався конфлікт "ультрас" і поліції. Гра проходила за 56 кілометрів від Рівного в селищі Млинів. В кінці змагання футбольні фанати "Волині" вибігли на поле і закидали його димовими шашками. Правоохоронці негайно відреагували і "скрутили" порушників порядку.
Як повідомляють "Волинські новини", деяким фанатам поліція грубо заламувала руки і одягла наручники. Все це відбувалося на землі. На захист своїх шанувальників прийшов голкіпер "Вереса" Богдан Когут, тренер луцької команди Юрій Вірт. Вони просили "копів" не застосовувати силу і відпустити фанатів.
На кадрах відео можна подивитися, як одного вболівальника жорстко б'ють кийками на землі представники поліції. Все це супроводжується гучними криками інших учасників конфлікту.
"Мужики, не бийте! Що ж ви робите", - чується на футбольному полі.
На футбольному матчі кийками поліція побила фанатів
Відзначимо, що в коментарях до відео дії поліції підтримали. Люди вважають, що фанати не повинні були порушувати порядок.
Як ми писали раніше, в Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.