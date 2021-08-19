ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закроют ли границы Украины из-за штамма "Дельта": в МИД дали ответ

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 09:02
Закроют ли границы Украины из-за штамма "Дельта": в МИД дали ответ Границы Украины из-за вспышки коронавируса пока закрывать не будут (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Границы Украины из-за нового штамма "Дельта" пока закрывать не будут.

Об этом в эфире ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы уже ужесточили правила въезда на территорию Украины именно из-за штамма "Дельта". Если нужно будет, будем вводить жесткие меры для защиты здоровья украинцев. Впрочем, полного закрытия границы пока нет на повестке дня", — подчеркнул глава МИД.

Также он отметил, что правила въезда уже усилены, далее в Министерстве иностранных дел будут действовать по ситуации.

Напомним, что адаптивный карантин в Украине Кабмин продлил до 1 октября 2021 года.

Из-за распространения штамма "Дельта" Украина ужесточила правила въезда. В конце июля правительство приняло решение о возвращении ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы.

Кстати, если у гражданина Украины есть хоть одна прививка от коронавируса - ему не грозит самоизоляция.

Как мы писали ранее, врач рассказал, что из-за "Дельты" ситуация с COVID-сертификатами изменится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника