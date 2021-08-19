Чи закриють кордони України через штам "Дельта": у МЗС дали відповідь

Кордони України через новий штам "Дельта" поки закривати не будуть.

Про це в ефірі ТСН заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми вже посилили правила в'їзду на територію України саме через штам "Дельта". Якщо потрібно буде, будемо вводити жорсткі заходи для захисту здоров'я українців. Втім, повного закриття кордону поки немає на порядку денному", - підкреслив глава МЗС.

Також він зазначив, що правила в'їзду вже посилені, далі в Міністерстві закордонних справ будуть діяти по ситуації.

Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні Кабмін продовжив до 1 жовтня 2021 року.

Через поширення штаму "Дельта" Україна посилила правила в'їзду. Наприкінці липня уряд прийняв рішення про повернення ПЛР-тестування на COVID-19 для всіх невакцинованих людей при перетині українського кордону.

До речі, якщо у громадянина України є хоч одне щеплення від коронавірусу - йому не загрожує самоізоляція.