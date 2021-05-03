Закройте окна: в Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве 3 мая объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия сильно ухудшатся.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ситуация в столице обозначена 1 уровнем опасности, желтым.
"Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — прогнозируют синоптики.
В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением.
Если вдруг вы обнаружили опасность— падения деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. — нужно немедленно позвонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как мы писали ранее, народный синоптик шокировал прогнозом на май и сообщил, что температура весеннего месяца очень удивит.