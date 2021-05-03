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Закройте окна: в Киеве объявлено штормовое предупреждение

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 3 мая объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия сильно ухудшатся.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ситуация в столице обозначена 1 уровнем опасности, желтым.

"Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — прогнозируют синоптики.

В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением.

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если вдруг вы обнаружили опасность— падения деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. — нужно немедленно позвонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как мы писали ранее, народный синоптик шокировал прогнозом на май и сообщил, что температура весеннего месяца очень удивит.

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