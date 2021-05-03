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Закрийте вікна: у Києві оголошено штормове попередження

Автор: Людмила Жукова

У Києві 3 травня оголошено штормове попередження. Погодні умови суттєво погіршаться.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Ситуація в столиці позначена 1 рівнем небезпеки, жовтим.

"Вдень 3 травня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — прогнозують синоптики.

У київській мерії дали поради жителям столиці у зв'язку зі штормовим попередженням.

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Якщо раптом ви виявили небезпеку-падіння дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. — потрібно негайно зателефонувати в екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як ми писали раніше, народний синоптик шокував прогнозом на травень і повідомив, що температура весняного місяця дуже здивує.

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