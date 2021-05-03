Закройте окна: в Киеве объявлено штормовое предупреждение
Фото: В Киеве объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В Киеве 3 мая объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия сильно ухудшатся.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ситуация в столице обозначена 1 уровнем опасности, желтым.
"Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — прогнозируют синоптики.
В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением.
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Если вдруг вы обнаружили опасность— падения деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. — нужно немедленно позвонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как мы писали ранее, народный синоптик шокировал прогнозом на май и сообщил, что температура весеннего месяца очень удивит.