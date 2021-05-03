Закрийте вікна: у Києві оголошено штормове попередження
Фото: у Києві оголошено штормове попередження (Getty Images)
У Києві 3 травня оголошено штормове попередження. Погодні умови суттєво погіршаться.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Ситуація в столиці позначена 1 рівнем небезпеки, жовтим.
"Вдень 3 травня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — прогнозують синоптики.
У київській мерії дали поради жителям столиці у зв'язку зі штормовим попередженням.
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Якщо раптом ви виявили небезпеку-падіння дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. — потрібно негайно зателефонувати в екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як ми писали раніше, народний синоптик шокував прогнозом на травень і повідомив, що температура весняного місяця дуже здивує.