ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закрийте вікна: у Києві оголошено штормове попередження

Новость на русском → Київ, Понеділок 03 травня 2021 09:51
Закрийте вікна: у Києві оголошено штормове попередження Фото: у Києві оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 3 травня оголошено штормове попередження. Погодні умови суттєво погіршаться.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Ситуація в столиці позначена 1 рівнем небезпеки, жовтим.

"Вдень 3 травня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — прогнозують синоптики.

У київській мерії дали поради жителям столиці у зв'язку зі штормовим попередженням.

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Якщо раптом ви виявили небезпеку-падіння дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. — потрібно негайно зателефонувати в екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як ми писали раніше, народний синоптик шокував прогнозом на травень і повідомив, що температура весняного місяця дуже здивує.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ
LITE
Абсолютне щастя: Горбунов зворушив ніжністю з вагітною Осадчою в купальнику
Абсолютне щастя: Горбунов зворушив ніжністю з вагітною Осадчою в купальнику