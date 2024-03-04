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Закрив рот та вів без взуття. На Миколаївщині чоловік викрав дівчинку та тримав у землянці

Понеділок 04 березня 2024 13:11
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Закрив рот та вів без взуття. На Миколаївщині чоловік викрав дівчинку та тримав у землянці На Миколаївщині чоловік викрав дитину (mk.npu.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Березнегуватській громаді Миколаївської області поліцейські затримали особу, підозрювану у викраденні восьмирічної дівчинки. Чоловік утримував дитину в землянці, яку він вирив у землі за межами села.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Деталі викрадення дівчинки

Заяву про зникнення дитини надійшла від рідних 8-річної дівчинки близько 20:00. Родичі висловили підозру, що їхню дитину викрав колишній співмешканець бабусі, який тривалий час жив разом із сім'єю.

Було розгорнуто масштабну поліцейську операцію та сформовано оперативний штаб. До пошуків дитини залучили аеророзвідку.

Поліцейські разом із місцевими знайшли замасковану схованку під землею за межами села, де перебували підозрюваний і викрадена дитина.

"Я закрив їй рот, вона злякалася, я поніс її на руках, вона йшла в шкарпетках, я думав її відпустити", - розказав чоловік.

Закрив рот та вів без взуття. На Миколаївщині чоловік викрав дівчинку та тримав у землянці

Закрив рот та вів без взуття. На Миколаївщині чоловік викрав дівчинку та тримав у землянціЧоловік тримав дівчинку в землянці (фото: mk.npu.gov.ua)

Дитину доставлено до лікарні для обстеження, з нею працюють психологи.

Підозрюваному оголошено про підозру за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", за якою передбачена санкція до п'яти років позбавлення волі.

До речі, у Черкаській області дівчинка захворіла на небезпечну хворобу.

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