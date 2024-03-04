Закрыл рот и вел без обуви. Под Николаевом мужчина похитил девочку и держал в землянке

В Березнеговатской общине Николаевской области полицейские задержали подозреваемого в похищении восьмилетней девочки. Мужчина удерживал ребенка в землянке, которую он вырыл в земле за пределами села.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Николаевской области.

Детали похищения девочки

Заявление об исчезновении ребенка поступило от родных 8-летней девочки около 20:00. Родственники выразили подозрение, что их ребенка похитил бывший сожитель бабушки, долгое время живший вместе с семьей.

Была развернута масштабная полицейская операция и сформирован оперативный штаб. К поискам ребенка привлекли аэроразведку.

Полицейские вместе с местными нашли замаскированный тайник под землей за пределами села, где находились подозреваемый и похищенный ребенок.

"Я закрыл ей рот, она испугалась, я унес ее на руках, она шла в носках, я думал ее отпустить", - рассказал мужчина.

Мужчина держал девочку в землянке (фото: mk.npu.gov.ua)

Ребенок доставлен в больницу для обследования, с ним работают психологи.

Подозреваемому объявлено о подозрении по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека", согласно которой предусмотрена санкция до пяти лет лишения свободы.