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Законопроект щодо вилучення "військового" ПДФО підтримує менше 20% громадян, - опитування

Законопроект щодо вилучення "військового" ПДФО підтримує менше 20% громадян (ото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Ініціативу уряду щодо вилученню "військового" ПДФО з доходів громад підтримує лише 16,9% громадян.

Про це йдеться в дослідженні Active Group.

Це значить, що проекція такої позиції громадян на парламент означатиме, що за відповідний законопроект (№10037) можуть віддати свої голоси максимум 76 народних депутатів, а враховуючи те, що чинних членів парламенту наразі 403, то їх лише 68 (16,9% від 403 чинних нардепів).

Нагадаємо, 12 вересня уряд зареєстрував у парламенті проект закону "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України".

Законопроект №10037 передбачає вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року. 

Для бюджетів територіальних громад це втрата 20 млрд гривень у 2023 році і 65 млрд гривень у 2024 році. 

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