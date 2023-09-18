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Законопроект по изъятию "военного" НДФЛ поддерживает менее 20% граждан, - опрос

Законопроект по изъятию "военного" НДФЛ поддерживает менее 20% граждан (отто: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Инициативу правительства по изъятию "военного" НДФЛ с доходов общин поддерживает только 16,9% граждан.

Об этом говорится в исследовании Active Group.

Это значит, что проекция такой позиции граждан на парламент будет означать, что за соответствующий законопроект (№10037) могут отдать свои голоса максимум 76 народных депутатов, а учитывая, что действующих членов парламента сейчас 403, то их только 68 (16,9% от 403 действующих нардепа).

Напомним, 12 сентября правительство зарегистрировало в парламенте проект закона "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины".

Законопроект №10037 предусматривает изъятие из местных бюджетов НДФЛ от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава за период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Для бюджетов территориальных общин это потеря 20 млрд. гривен в 2023 году и 65 млрд. гривен в 2024 году.

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НДФЛ