Законно ли отстранение от работы из-за отсутствия прививки: объяснение юриста

Она отметила, что за эти несколько дней получила с десяток обращений от педагогов и работников органов исполнительной власти, которые жаловались на то, что работодатель запугивает их отстранением от работы без сохранения заработной платы.

Но, по словам юриста, формально все рамках закона. И до тех пор, пока приказ министерства здравоохранения и правительственное постановление не отменены в судебном порядке - они действуют, соответственно являются обязательными для выполнения работодателями.

С другой стороны, есть нормы конституционного права, говорит Лысенко, и если принимать во внимание Конституцию и трудовые права работников, то действительно - "речь идет об ограничении права на труд".

"Будет ли это основанием для отмены приказа об отстранении, и действительно ли суды станут на сторону работника, сложно прогнозировать. Это будет видно из первых судебных решений. Нарушения есть, но есть прямые нормы, которые следует выполнять", - рассказала она.

Юрист обратила внимание, что если правильно трактовать закон "О защите от инфекционных болезней", то там есть пункт, говорящий, что Минздрав может определить перечень лиц, "прививка которых обязательна и в отношении других инфекционных болезней".

Также Лысенко добавила, что важно соблюдать процедуру отстранения от работы.