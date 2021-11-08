Вакцинация - медицинский эксперимент и нарушает права украинцев? Юрист развенчивает фейк, в который верят тысячи людей

Но такие мысли даже не появлялись в головах людей, если бы они детально изучили законодательную базу и хотя бы открыли Конституцию Украины (а не бездумно репостили в соцсетях манипулятивные публикации лиц с адвокатским удостоверением).

Много украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса . Одна из причин, которую антивакцинаторы озвучивают, комментируя свое решение, - принудительная вакцинация является якобы нарушением конституционных прав. Другие же вообще утверждают, что кто-то нас хочет сделать участниками медицинского эксперимента...

Styler обратился к известному юристу, адвокату по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Аллы Цимановской , которая развеяла один из самых популярных фейков о вакцинации, на который до сих пор ведутся тысячи украинцев (далее - прямая речь эксперта).

Об обязательности проведения вакцинации

По состоянию на сегодня в обществе сформировались две позиции по вакцинации населения в Украине.

Одна из них заключается в том, что вакцинация от COVID-19 является единственным эффективным способом защитить себя от коронавирусной болезни для обеспечения охраны здоровья общества.

Противоположная позиция, касающаяся антивакцинации от коронавируса, заключается в том, что вакцинация является вроде бы медицинским экспериментом и наступлением на свободу воли человека.

Приведу несколько аргументов в пользу мнения, что нет оснований считать вакцинацию медицинским экспериментом.

Во-первых, перед массовым использованием в обществе, вакцины проходят тестирование и несколько этапов клинических испытаний, в процессе которых делаются выводы об их безопасности и эффективности.

Только после неоднократных испытаний и клинических испытаний вакцины рекомендуется использовать ВОЗ, ЕС и правительствами государств.

Во-вторых, важно помнить и понимать, что на законодательном уровне на государство возложена обязанность обеспечивать охрану здоровья общества, санитарно-эпидемическое благополучие, защиту населения от инфекционных болезней, обеспечивать безопасные и здоровые условия труда, обучения, быта и отдыха, безопасное для жизни и здоровья окружающую природную среду и тому подобное.

Отдельно, статьей 49 Конституции Украины определена обязанность государства обеспечивать охрану здоровья общества государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ; созданием условий для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания; забота о санитарно-эпидемическом благополучии.

Статьей 5 и статьей 6 ЗУ "Основы законодательства Украины О здравоохранении" установлено, что охрана здоровья - это общий долг общества и государства и что каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоровья, что предусматривает: санитарно-эпидемическое благополучие территории и населенного пункта, где он проживает, а также безопасные и здоровые условия труда, обучения, быта и отдыха.

Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность здравоохранения в собственной деятельности, не наносить вред здоровью населения и отдельных лиц, в пределах своей компетенции оказывать помощь больным, лицам с инвалидностью и потерпевшим от несчастных случаев, содействие работникам органов и учреждений здравоохранения в их деятельности, а также выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранении.

В соответствии с статьи 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" прямо установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Сегодня вакцинация от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, является обязательным профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям, поскольку коронавирусная болезнь является особо опасной инфекционной болезнью массового распространения.

4 октября 2021 года Министерство здравоохранения на выполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для обеспечения охраны здоровья общества и санитарно-эпидемиологического благополучия на территории страны определило перечень профессий и перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам

Данный перечень планируется расширять. Согласно информации из Минздрава, следующей волной будет рассмотрение вопроса о включении в этот перечень органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и коммунальных учреждений.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не сделают прививку против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Минздрав учел и тот факт, что есть люди, которые имеют противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденного Приказом № 595, а потому не подлежат обязательной вакцинации.

Вот так выглядит форма № 028-1/о "Заключение врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"

Кроме этого, обязательная вакцинация от коронавируса для утвержденного перечня профессий поможет обеспечить безопасные и здоровые условия труда для выполнения статьи 43 Конституции Украины.

Относительно "медицинского эксперимента"

Сейчас в обществе существует мнение о теории всемирного заговора против человечества для введения людям микрочипов и изменения ДНК, называя массовую вакцинацию медицинским экспериментом.

Стоит отметить, что понятие "медицинского эксперимента" не урегулировано на законодательном уровне в отличие от понятия "медико-биологических экспериментов".

Согласно статьи 28 Конституции Украины, ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Статья 281 Гражданского кодекса Украины определяет, что медицинские, научные и другие опыты могут проводиться только в отношении совершеннолетнего дееспособного физического лица.

В статьи 45 ЗУ "Основы законодательства Украины О здравоохранении" предусмотрены принципы и условия, при которых проведение медико-биологического эксперимента становится возможным, а именно:

научная обоснованность проведения эксперимента

преимущества возможного успеха над риском причинения тяжелых последствий для здоровья или жизни

гласность применения эксперимента

полной информированности и свободного согласия совершеннолетнего дееспособного физического лица, подлежащего эксперименту, относительно требований его применения

сохранение в необходимых случаях врачебной тайны.

Запрещается проведение научно-исследовательского эксперимента на больных, заключенных или военнопленных, а также терапевтического эксперимента на людях, заболевание которых не имеет непосредственной связи с целью опыта.

В свою очередь, Нюрнбергским кодексом установлено 10 основополагающих принципов проведения опытов, к которым привлечена человек.

Если вспомнить каждый из них, можно отметить, что необходимыми условиями в процессе осуществления медико-биологических экспериментов есть такие:

добровольное согласие подопытного

перспектива положительного, недостижимого другими средствами, результата для общества

эксперимент должен опираться на ранее полученные данные, ожидаемые результаты должны оправдывать факт проведения эксперимента

минимизация физических или психических страданий подопытного

уверенность в непричинении смерти или повреждения, что может привести к инвалидности подопытного

меньшая, по сравнению с гуманитарной важностью проблемы, степень риска, связанная с проведением эксперимента

предварительная соответствующая подготовка, наличие необходимого оборудования

проведение эксперимента только лицами с соответствующей квалификацией

наличие у подопытного возможности прекратить эксперимента любой момент

готовность специалиста остановить эксперимент на любой стадии в случае возникновения оснований полагать, что эксперимент может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого.

Суммируя и анализируя законодательство, можно сделать следующие выводы:

обязанностью государства является обеспечение здравоохранения общества, санитарно-эпидемического благополучия, защиты населения от инфекционных болезней

вакцинация от коронавирусной болезни является обязательной профилактической прививкой против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям, поскольку коронавирусная болезнь является особо опасной инфекционной болезнью массового распространения.

Очередь возле центра вакцинации (фото: РБК-Украина)

Это еще не все

Доктор биологических наук и эксперт Института демократии им. Филиппа Орлика Наталья Белицер, комментируя вопросы "медицинского эксперимента" и "нарушения прав", справедливо подметила: "подобного вопроса вообще не должно было бы возникать в цивилизованной стране ХХІ века".

"Вспомним, когда осуществилось изобретение первых вакцин, в частности, против бешенства, и скольких людей было спасено от некогда смертельных болезней с тех пор? Эти достижения медицины вроде никто не ставил под сомнение, почему же такое дикое средневековье, что приводит к ужасному увеличению дополнительных смертей в Украине, которая страдает от депопуляции, выныривает именно сейчас?" - задается вопросом эксперт.

"Мне горько и больно, что мои соотечественники, в частности, киевляне, проводят антивакцинаторские митинги да еще и спекулируют на теме прав человека", - говорит биолог.

"Где они, когда мы сталкиваемся с реальными нарушениями, вопиющими случаями несправедливых, порой совершенно необоснованных, арестов, осуждений, держание за решеткой невиновных людей и многими другими примерами реальных, грубых нарушений прав человека?" - резюмировала Белицер.

Мужчина в маске проходит мимо рекламы вакцинации (фото: РБК-Украина)