Законно ли отстранение от работы из-за отсутствия прививки: объяснение юриста
В Украине заработала обязательная вакцинация от коронавируса для представителей некоторых профессий, и с 8 ноября таких без справки о прививке не допускают на работу без сохранения заработной платы. Попавшие под подобные "санкции" госслужащие и учителя обращаются с жалобами на ограничении права на труд, но работодатели просто обязаны выполнять постановление правительства.
Об этом рассказала юрист Анна Лысенко, передает "Радио Свобода".
Она отметила, что за эти несколько дней получила с десяток обращений от педагогов и работников органов исполнительной власти, которые жаловались на то, что работодатель запугивает их отстранением от работы без сохранения заработной платы.
Но, по словам юриста, формально все рамках закона. И до тех пор, пока приказ министерства здравоохранения и правительственное постановление не отменены в судебном порядке - они действуют, соответственно являются обязательными для выполнения работодателями.
С другой стороны, есть нормы конституционного права, говорит Лысенко, и если принимать во внимание Конституцию и трудовые права работников, то действительно - "речь идет об ограничении права на труд".
"Будет ли это основанием для отмены приказа об отстранении, и действительно ли суды станут на сторону работника, сложно прогнозировать. Это будет видно из первых судебных решений. Нарушения есть, но есть прямые нормы, которые следует выполнять", - рассказала она.
Юрист обратила внимание, что если правильно трактовать закон "О защите от инфекционных болезней", то там есть пункт, говорящий, что Минздрав может определить перечень лиц, "прививка которых обязательна и в отношении других инфекционных болезней".
Также Лысенко добавила, что важно соблюдать процедуру отстранения от работы.
- Сначала работодатель должен проинформировать работника, предупредить его;
- Дать срок на исполнение, помочь этому;
- Если работник в установленный срок не дает документы о вакцинации, отказывается или уклоняется от нее, то этот факт нужно зафиксировать в письменном виде. Впоследствии это может стать веским аргументом в суде.
Напомним, недавно Минздрав Украины расширил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.
Также мы писали, что ранее юрист развенчал фейк, якобы вакцинация нарушает права украинцев.