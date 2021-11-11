Чи законне відсторонення від роботи через відсутність щеплення: пояснення юриста

В Україні запрацювала обов'язкова вакцинація від коронавірусу для представників деяких професій, і з 8 листопада таких без довідки про щеплення не допускають на роботу без збереження заробітної плати . Держслужбовці та вчителі, які потрапили під подібні "санкції", звертаються зі скаргами на обмеження права на працю, але роботодавці просто зобов'язані виконувати постанову уряду.

Вона зазначила, що за ці кілька днів отримала з десяток звернень від освітян та працівників органів виконавчої влади, які скаржилися на те, що роботодавець залякує їх відстороненням від роботи без збереження заробітної плати.

Але, за словами юриста, формально все рамках закону. І доки наказ міністерства охорони здоров'я та урядова постанова не скасовані в судовому порядку - вони діють, відповідно є обов'язковими для виконання роботодавцями.

З іншого боку, є норми конституційного права, каже Лисенко, і якщо брати до уваги Конституцію і трудові права працівників, то дійсно - "мова йде про обмеження права на працю".

"Чи буде це підставою для скасування наказу про відсторонення, і чи дійсно суди стануть на бік працівника, складно прогнозувати. Це буде видно з перших судових рішень. Порушення є, але є прямі норми, які треба виконувати", - розповіла вона.

Юрист звернула увагу, що якщо правильно трактувати закон "Про захист від інфекційних хвороб", то там є пункт, який говорить, що МОЗ може визначити перелік осіб, "щеплення яких є обов'язковим і щодо інших інфекційних хвороб".

Також Лисенко додала, що важливо дотримуватися процедури відсторонення від роботи.