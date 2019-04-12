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Выборы 2019: экстрасенс предупредил украинцев о беде

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 13:44
Выборы 2019: экстрасенс предупредил украинцев о беде
Экстрасенс высказался о выборах 2019 (иллюстративное фото)

Экстрасенс сделал важное заявление для украинцев перед выборами 2019

Выборы президента Украины, второй тур которых состоится 21 апреля, могут стать отправной точкой для всех последующих неудач жителей нашей страны. Об этом предупредил мольфар и экстрасенс Михаил Тодорив.

По словам ясновидящего, сейчас страна стоит на пороге больших изменений. При чем, эти изменения, говорит он, могут быть не очень приятными как для государства в целом, так и для каждого из нас.

"Сейчас очень важно не поддаваться эмоциям, ведь они иногда бывают очень пагубными. Нужно каждому украинцу научиться быть ответственным за свою жизнь. Никто за вас этого делать не станет. Если пускать все на самотек - то быть беде", - говорит Тодорив.

Выборы 2019: экстрасенс предупредил украинцев о беде

Экстрасенс высказался о выборах 2019 (иллюстративное фото)

При этом мольфар все же уверен, что жизнь украинцев уже вскоре станет лучшей и рост благосостояния народа не имеет никакого отношения непосредственно к выборам главы государства. Но нужно следовать нескольким правилам, чтобы достичь процветания.

"Любое зло можно победить лишь благодаря уму, вере и любви, которая должна всегда быть в сердце. Всегда нужно действовать так, как подсказывает сердце, а не кто-то из телевизора. Боритесь со злом, не опускайте руки даже в самых сложных ситуациях! И тогда Украина обязательно станет великой. А вместе с ней - все мы", - отметил Михаил.

Астрологи про выборы президента 21 апреля

Интересно, что слова мольфара о выборах подтверждают астрологи. По утверждениям специалистов, 21 апреля - это время принятия самых ответственных решений. 

"Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого", - говорят астрологи.

Выборы 2019: экстрасенс предупредил украинцев о беде

Астрологи высказались о выборах 2019 (иллюстративное фото)

Мольфарка Елена Стеценко про выборы 2019

Напомним, ранее известная карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко сказала, что на выборах 2019 победит достойный кандидат, который не даст поводов гражданам для беспокойства и продолжит вести Украину в направлении Европы.

"Украину будут воспринимать в мире здоровой, качественной, интересной державой, которая несет счастье и мир на всей земле. А президентом станет действительно достойный человек", - отметила мольфарка.

Отметим, что недавно известный астролог дал неожиданный прогноз по дебатам Зеленского и Порошенко.

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