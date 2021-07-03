Когда закончится период грозовых дождей в Украине: синоптики назвали дату
Погода в Украине в воскресенье, 4 июля, принесет дожди с грозами, которые накроют всю территорию страны, а в некоторых регионах ожидаются сильные ливни, местами выпадет более 34 мм осадков.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
Также ввиду опасных метеорологических явлений второй день подряд продолжен І (желтый) уровень опасности.
Согласно прогнозу, сильнее всего будет заливать дождями южные, центральные и западные области.
Температура воздуха в воскресенье в северных и центральных областях в дневное время составит +26... +28 градусов.
В западных регионах столбики термометров покажут около +21... +25 градусов.
На востоке Украины днем будет жарко - термометры будут демонстрировать около +27... +32 градусов.
В южных регионах температура воздуха ожидается днем около +26...+29 градусов.
Карта погоды в Украине 4 июля (фото: meteo.gov.ua)
Нужно сказать, что и в начале следующей недели грозовые дожди продолжатся повсеместно. При этом температура на Правобережье и Левобережье начнет потихоньку выравниваться: в западных регионах чуть потеплеет, в то время как на востоке наоборот - снизится на пару градусов.
Только со среды, 7 июля, Украина начнет выходить из затянувшегося периода гроз и дождей, и первыми регионами, где осадки прекратятся, станут северные и восточные.
А уже 8-го почти вся территория страны "освободится" от дождей, которые задержатся разве что только в западных и местами в южных областях.
Напомним, недавно синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля, в котором предупредили о затянувшихся ливнях с грозами.
Ранее сообщалось, что непогода обесточила почти сотню населенных пунктов в шести областях Украины.