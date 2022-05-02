Когда закончится мобилизация в Украине и перестанут вручать повестки

Сколько продлится мобилизация в Украине

Согласно с указом № 69/202 президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля 2022 года, мобилизация осуществляется на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа на всей территории государства.

То есть, мобилизация в Украине в 2022 году закончится 24 мая. Но эта дата может измениться в зависимости от ситуации на фронтах.

Сколько волн мобилизации в Украине

Закон Верховной Рады "О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации.

Первый этап - бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап - военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по указу.

Кого призывать в армию не будут

Согласно статье 23 Закона "о мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями

те, кто был признан медкомиссией временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью

мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)

мужчины и женщины, которые воспитывают совершеннолетнего (18-23 лет) ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, опекунами, родителями-воспитателями и удерживают детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки в возрасте до 18 лет); лица, занимающиеся мужем или женой, или с родителями (своими или мужа / жены)

которые были признаны инвалидами I-II группы

лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, нуждается в таком уходе

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)

попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограниченно дееспособным или недееспособным

народные депутаты, депутаты Верховного Совета Крыма

а также работники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;

ВСУ

Министерства обороны Украины

Службы безопасности Украины

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Национальной гвардии Украины

Службы внешней разведки

Национальной полиции Украины

Государственной пограничной службы Украины

Национальной гвардии Украины

Национального антикоррупционного бюро

налоговой милиции

Управления государственной охраны Украины

Государственного бюро расследований

Государственной исполнительной службы Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях: