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Когда закончится эпидемия коронавируса в Украине: названа дата

STYLERКоронавирус    21.03.2020 - 09:00
Когда закончится эпидемия коронавируса в Украине: названа дата
Коронавирус в Украине - когда закончится эпидемия

Коронавирус сеет все большую панику среди украинцев

Коронавирус в Украине не на шутку пугает, поскольку никто не знает, когда все закончится. Эксперты утверждают, надеяться, что летом эпидемия прекратится однозначно не стоит.

Прогнозов о том, что эпидемия Covid-19 будет длительной все больше. Всемирная организация здравоохранения придерживается подобного мнения, передает "Сегодня".

"Пока точных данных, что вирус не сможет циркулировать летом, нет. К тому же, пока в одном поясе лето, в другом - зима, вирус может циркулировать по планете", - рассказала Торгун.

Лучший вариант избежать неприятностей - использовать вакцину, которую уже готовятся тестировать ученые в Италии, США, Китае и Южной Корее. Но тестирование - это только первая фаза, которая доступной станет минимум через год.

Есть два варианта: либо 90% людей должны будут сделать вакцину, либо большая часть должна будет переболеть. В таком случае может появиться коллективный иммунитет.

"По поводу данных, что должно переболеть 50-90% населения – в Китае и Южной Корее заболело меньше, но там контролируемая ситуация. То есть, нужно ограничить социальные контакты, проводить карантинные меры по изоляции больных и раннюю диагностику. Это три эффективные вещи, которые позволяют контролировать вирус", – говорит Торгун.

Напомним, что украинцам рассказали, что делать и куда обращаться при заражении коронавирусом.

Мы писали, как изготовить антисептик, чтобы защитить себя от коронавируса.

А также о том, что Усик резко высказался о коронавирусе. По его словам, в Украине есть проблемы поважнее, а паника людей не является обоснованной.

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