Вы ничего не измените: Усик резко высказался о коронавирусе

Коронавирус 2020 - Усик сделал резкое заявление

Усик сделал важное замечание касательно коронавируса

Коронавірус 2020 вызывает у Александра Усика некоторые сомнения. Украинский спортсмен утверждает, что есть проблемы посерьезнее, а потому зацикливаться на вирусе не стоит. Об этом Усик рассказал в интервью iFL TV.

Спортсмен уверен, что паника людей не является обоснованной. "Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если, не дай Бог, что-то произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки. Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа", - прокомментировал он.

Также Усик напомнил историю о старой травме, из-за которой ему пришлось на два месяца перенести бой против Дерека Чисоры. На данный момент никаких проблем со здоровьем у боксера нет.

"Травма была давно. Просто чуть-чуть было обострение. Если бы продолжили подготовку, то, может, что-то бы и было. А так мы вовремя обратились к лечащему доктору и это все убрали", - сказал Александр.

Коронавирус 2020 - Усик сделал резкое заявление

Напомним, что из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоу. Однако данная реформа коснулась не всех телепередач.

Мы писали, в Киеве из-за коронавируса усилят противоэпидемические мероприятия.

А также о том, что украинка из Китая рассказала о ситуации с коронавирусом. По ее словам, эпидемия пойдет на спад.