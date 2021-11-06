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Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Автор: Артем Горовенко

Закон об олигархах направлен в первую очередь на борьбу со свободой слова в Украине, считает журналист Дмитрий Гордон.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина24".

По его словам, закон грозит всем средствам массовой информации, которые публикуют критические материалы в отношении коррупционных и прочих скандалов власти.

"Если в стране не будет свободы слова, они будут делать, что хотят, и никто ничего не расскажет у всех будут рты кляпом закрыты", - добавил Гордон.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Проект закона был подписан 5 ноября, спустя более 40 дней после принятия.

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Закон об олигархах