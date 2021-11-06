Закон про олігархів покликаний боротися зі свободою слова в Україні, - Гордон

За його словами, закон загрожує всім засобам масової інформації, які публікують критичні матеріали щодо корупційних та інших скандалів влади.

"Якщо в країні не буде свободи слова, вони будуть робити, що хочуть, і ніхто нічого не розповість у всіх будуть роти кляпом закриті", - додав Гордон.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада прийняла законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Проект закону був підписаний 5 листопада, через понад 40 днів після прийняття.