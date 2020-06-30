Курс доллара в Украине осенью: аналитики удивили новым прогнозом

Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине этой осенью может "поползти" вверх

Курс доллара в Украине к концу сентября прогнозируется на уровне 27-28 гривен. Такой прогноз практически единодушно дают аналитики.

Связано такое повышение с рядом процессов в Украине и в мире. Это падение импорта из-за карантина, спрос со стороны малого и среднего бизнеса и другие факторы, пишет Сегодня.

Сейчас стабильность на валютном рынке по мнению экспертов, связана со снижением торговых оборотов на валютном рынке. Но вскоре ситуация может поменяться.

"Карантин привел к падению импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса. Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок - курс пойдет вверх", - говорят аналитики и называют цифру в 27,5-28 грн за доллар осенью.

Кроме того специалисты перечислили факторы, которые повлияют на курс в третьем квартале 2020 года. Это:

падение спроса из-за сокращения объемов импорта, его удешевления (в первую очередь, энергоресурсов);

падение предложения из-за снижения экспорта и сокращения на 13,2% валютных поступлений от трудовых мигрантов;

нерезиденты хоть и выводят валюту из Украины посредством выхода из гривневых ОВГЗ, но медленно;

золотовалютных резервов Нацбанка достаточно, поэтому выплаты по внешнему долгу минимально повлияют на динамику обменного курса;

остается низкий спрос населения на валюту из-за общего снижения доходов.

Отметим, что НБУ на 30 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы писали, что в Украине подорожает образование в вузах.

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Автор: Светлана Мащенко