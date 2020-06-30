Курс доллара в Украине осенью: аналитики удивили новым прогнозом

Курс доллара в Украине этой осенью может "поползти" вверх
Курс доллара в Украине к концу сентября прогнозируется на уровне 27-28 гривен. Такой прогноз практически единодушно дают аналитики.
Связано такое повышение с рядом процессов в Украине и в мире. Это падение импорта из-за карантина, спрос со стороны малого и среднего бизнеса и другие факторы, пишет Сегодня.
Сейчас стабильность на валютном рынке по мнению экспертов, связана со снижением торговых оборотов на валютном рынке. Но вскоре ситуация может поменяться.
"Карантин привел к падению импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса. Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок - курс пойдет вверх", - говорят аналитики и называют цифру в 27,5-28 грн за доллар осенью.
Кроме того специалисты перечислили факторы, которые повлияют на курс в третьем квартале 2020 года. Это:
Отметим, что НБУ на 30 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее мы писали, что в Украине подорожает образование в вузах.
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Автор: Светлана Мащенко