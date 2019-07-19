Закон о химической кастрации: юристы обратились к Зеленскому с просьбой

Правозащитники обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон №6449 об усилении ответственности за половые преступления против несовершеннолетних, в частности о введении принудительной химической кастрации. Об этом пишет "Радио Свобода".

Под обращением к Владимиру Зеленскому подписалось пятнадцать правозащитных организаций Украины, так как они считают, что этот закон нарушает права человека. По словам руководителя организации ОО "Форпост" Елены Подолян, согласно новому закону могут пострадать даже те, кто не совершает преступных действий в отношении несовершеннолетних.

"На сегодня и официальная классификация болезней, которой мы пользуемся в Украине, определяет педофилию как сексуальное влечение к детям, несовершеннолетним. Судя по новому Закону, преступниками автоматически становятся все люди с педофилией. На самом деле не каждый педофил совершал преступления на сексуальной почве, он может испытывать влечение, но не совершать никаких действий. Таким образом, мы маргинализируем людей с психическими расстройствами. Сейчас, по логике закона, если педофил состоит на учете у психиатра, то мы автоматически должны причислять его к преступникам", - отметила Подолян.

Правозащитники нашли в законе о химической кастрации много неточностей (Коллаж РБК-Украина)

Также она объяснила, что не каждый человек, который совершил сексуальное преступление, имеет к ребенку сексуальное неконтролируемое влечение. Преступление может быть совершенно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью наживы и так далее.

А медицинское вмешательство должно быть совершенно с информированного согласия пациента, даже если это осужденный.

Подолян объяснила, что создание открытых реестров может негативно сказаться на обществе и они будут испытывать желание совершить самосуд. Тем более, что в Украине нет действенных механизмов помощи детям, которые страдают от насилия, нет специальных государственных программ.

Обращение к президенту Владимира Зеленского подписали Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Харьковский институт социальных исследований, Центр прав человека ZMINA, Харьковский областной фонд "Общественная альтернатива", Центр гражданских свобод, ОО "Правозащитная группа "СИЧ" и другие организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун "разнесла" закон о кастрации педофилов.

А также мы рассказывали тонкости закона о химической кастрации и открытом реестре.