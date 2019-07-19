Закон про хімічну кастрацію: юристи звернулися до Зеленського з проханням

Правозахисники звернулися до президента України Володимиру Зеленського з проханням ветувати закон №6449 про посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, зокрема, про запровадження примусової хімічної кастрації. Про це пише "Радіо Свобода".

Під зверненням до Володимира Зеленського підписалося п'ятнадцять правозахисних організацій України, так як вони вважають, що цей закон порушує права людини. За словами керівника організації ГО "Форпост" Олени Подолян, згідно з новим законом можуть постраждати навіть ті, хто не скоює злочинні дії у відношенні неповнолітніх.

"На сьогодні офіційна класифікація хвороб, якою ми користуємося в Україні, визначає педофілію як сексуальний потяг до дітей, неповнолітніх. Судячи за новим Законом, злочинцями автоматично стають усі люди з педофілією. Насправді не кожен педофіл скоював злочини на сексуальному ґрунті, він може відчувати потяг, але не вчиняти жодних дій. Таким чином, ми маргіналізуємо людей з психічними розладами. Зараз, за логікою закону, якщо педофіл перебуває на обліку у психіатра, то ми автоматично повинні зараховувати його до злочинців", - зазначила Подолян.

Правозахисники знайшли в законі про хімічну кастрацію багато неточностей (Колаж РБК-Україна)

Також вона пояснила, що не кожен чоловік, який скоїв сексуальний злочин, має до дитини сексуальний неконтрольований потяг. Злочин може бути скоєно в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, з метою наживи і так далі.

А медичне втручання повинно бути абсолютно з інформованої згоди пацієнта, навіть якщо це засуджений.

Подолян пояснила, що створення відкритих реєстрів може негативно позначитися на суспільстві і вони будуть відчувати бажання вчинити самосуд. Тим більше, що в Україні немає дієвих механізмів допомоги дітям, які потерпають від насильства, немає спеціальних державних програм.

Звернення до президента Володимира Зеленського підписали Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківський інститут соціальних досліджень, Центр прав людини ZMINA, Харківська обласна фундація "Громадська альтернатива", Центр громадянських свобод, ГО "Правозахисна група "СІЧ" та інші організації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун "рознесла" закон про кастрацію педофілів.

А також ми розповідали тонкощі закону про хімічну кастрацію і відкриті реєстри.