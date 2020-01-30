Заклеивала детям рот: скандал в садике под Николаевом получил развязку

Воспитатель заклеивала скотчем рот детям в садике под Николаевом (коллаж: РБК-Украина)

Воспитатель детского сада в Первомайске отличилась неадекватными методами

Воспитатель детского сада заклеивала детям рот скотчем, чтобы они не разговаривали в группе. Инцидент произошел в городе Первомайск Николаевской области в садике "Гвоздичка" еще в сентябре 2019 года. Недавно суд вынес решение по делу скандального педагога.

Напомним, что мама шестилетнего воспитанника "Гвоздички" обратилась в управление по делам детей. Женщина заметила кровоподтек на губе сына, когда стала расспрашивать, малыш рассказал, что воспитатель заклеивала ему рот скотчем, чтобы он не болтал. А Когда оторвала скотч, поранила кожу ребенка.

Такой же метод воспитания педагог применила в этот день еще к пятерым детям. Причем одна девочка пострадала за то, что сделала воспитателю замечание, что так делать нельзя.

Когда открылась жуткая правда, воспитателя уволили из сада, а полиция начала уголовное производство по статье УК Украины "Побои и истязание".

На суде горе-воспитатель свою вину признала и раскаялась, за что получила очень мягкое наказание. Она получила один год лишения свободы, но тут же ее освободили от наказания, заменив тюрьму испытательным сроком на один год.

Отметим, что скандальная сотрудница детского садика сама является мамой маленького ребенка.