Заклеювала дітям рот: скандал в садку під Миколаєвом отримав розв'язку

Вихователь заклеювала скотчем рот дітям в садку під Миколаєвом (колаж: РБК-Україна)

Вихователь дитячого садка в Первомайську відзначилася неадекватними методами

Вихователь дитячого садка заклеювала дітям рот скотчем, щоб вони не розмовляли в групі. Інцидент стався в місті Первомайськ Миколаївської області у садочку "Гвоздичка" ще у вересні 2019 року. Нещодавно суд виніс рішення по справі скандального педагога.

Нагадаємо, що мама шестирічного вихованця "Гвоздички" звернулася до управління у справах дітей. Жінка помітила синець на губі сина, коли стала розпитувати, малюк розповів, що вихователь заклеювала йому рот скотчем, щоб він не говорив. А коли відірвала скотч, поранила шкіру дитини.

Такий же метод виховання педагог застосувала в цей день ще до п'ятьох дітей. Причому одна дівчинка постраждала за те, що зробила вихователю зауваження, що так робити не можна.

Коли відкрилася страшна правда, вихователя звільнили з саду, а поліція почала кримінальне провадження за статтею КК України "Побої і мордування".

На суді горе-вихователь свою провину визнала і розкаялася, за що отримала дуже м'яке покарання. Вона отримала один рік позбавлення волі, але тут же її звільнили від покарання, замінивши в'язницю випробувальним терміном на один рік.

Зазначимо, що скандальна співробітниця дитячого садка сама є мамою маленької дитини.