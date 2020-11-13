Я заклеивал окно одеялами: военный рассказал, как лечат COVID-19 в армии

Сержант 93-ой ОМБр Владимир Остапенко рассказал, что проходит обучения на курсах повышения квалификации в Старычах Львовской области. Когда у него появились первые симптомы коронавируса, в части не нашлось машины, чтобы отвести его на тестирование в ближайшую больницу.

Остапенко приехал в Старычи еще в конце октября и после приезда он обратился в медпункт с жалобы на недомогание. Медики сказали, что ничего страшного, у него простая акклиматизация. Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Потом я перестал чувствовать запахи, и начал подозревать, что у меня коронавирус. Я пошел в медпункт, чтобы выбить машину, поехать сдать тест. Но ничего не вышло – и в результате мы с парнями поехали сдавать тесты за собственный счет, мужики нас отвезли", - рассказал Остапенко.

В то время, пока у военного были симптомы, и он пытался договориться о машине, он проживал в одном помещении с другими военными и это никого не волновало. А через два дня ему сообщили, что результат теста позитивный.

Однако и в этот раз "машины не было" и он снова своим ходом поехал в больницу – чтобы получить консультацию и назначение от врача.

"После возвращения меня разместили в медпункте. В медпункте было нормально. Врач – младший сержант – сразу сказал, что я буду жить один, что ребят с другими симптомами переселят. Но через два часа он пришел и сказал, что меня переселят. Куда – он не знает. И тогда меня отвели в эту комнату", - рассказал сержант.

Фото: censor.net

Его изолировали в комнату в старом здании и как рассказал Остапенко, там были сквозняки и в туалете отсутствовал свет.

"В этом помещении было очень холодно, были сквозняки. Сейчас я немного обустраиваюсь тут. По крайней мере, уже "заклеил" окно их одеялами. Окно очень старое. В туалете нет света. С местным врачом, младшим сержантом, мы общаемся по Viber. По факту – я один раз ему написал", - сообщил военный.

За его самочувствием там никто не наблюдал, и за все время болезни, сатурацию ему никто не измерял. Медикаменты, которые ему назначил городской врач, Остапенко частично купил сам.

"У меня постоянная головная боль. Но, как рассказала одна из родственниц, ей в больнице дома сказали, что это нормально", - добавил солдат.

По состоянию на 13 ноября Владимира Остапенко перевели назад в медпункт части.

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