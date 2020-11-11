В Черкассах женщина рожала под дверью больницы из-за коронавируса

В Черкассах рожавшую женщину не пустили в больницу
В Черкассах женщина родила ребенка под закрытыми дверьми больницы из-за того, что была заражена коронавирусом. При этом муж привез жену в областную больницу, где принимают пациентов с положительным тестом на COVID-19.
Изначально женщина должна была рожать в другой больнице, но коронавирус внес свои коррективы. Схватки у женщины начались ночью. По дороге в больницу муж женщины звонил врачу, которая и должна была принимать роды, если бы не COVID-19. А врач уже звонила своей коллеге в областной больнице. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ночью отделение для больных коронавирусной инфекцией было закрыто. А интервал схваток сокращался. Муж женщины рассказал, что в больнице им никто не открывал, он звонил, бегал ко второму ходу, но ничем помочь не могли.
Времени уже не оставалось и роды начались прямо перед входом в больницу. Александр расстелил свою куртку на земле, которая в последствии была вся в плаценте.
Врач, которой звонили, успела доехать из дома и приняла роды на улице.
"Я уже видел, как появлялась головка. Когда она уже позвонила, здесь уже процесс шел. Когда жена рожала, позвонила на эмоциях и тогда в это время уже вышла бригада. Жена родила быстро, поэтому у меня уже на руках был ребенок", - рассказал Александр.
Когда новоиспеченный отец уже держал малыша на руках - дверь больничного корпуса открыли.
Александр отметил, что врачи вышли к ним с инвалидной коляской. Но это вызвало у него недоумение, ведь его жена не могла сесть. На ней были припущенные брюки и не перерезанная плацента.
"Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", - поделился муж роженицы.
В больнице сообщили, что женщине необходимо было вызвать скорую помощь. И отец ребенка тоже якобы сделал ошибку, потому что пошел к общему приемному отделению, а надо было к перинатальному. А оттуда ее должны были направить в коронавирусное отделение.
По словам заместителя главврача Черкасской областной больницы Натальи Лакусты, задержка с персоналом произошла из-за того, что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу.
Пуповину роженице перерезали уже в родильном зале, на открытие которого женщина ждала, лежа на сломанной каталке. В больнице обещают провести служебное расследование.
В Черкассах женщина родила под дверью больницы из-за COVID-19 (видео: YouTube)
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