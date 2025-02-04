Українці про розрив "Холостяка" Терена з Інною Бєлєнь: "Закінчився контракт, ролі зіграні"

Ветеран війни Олександр Терен та переможниця "Холостяка-13", волонтерка Інна Бєлєнь, офіційно підтвердили, що більше не разом. Після цього в мережі почали поширювати припущення, що їхні стосунки були частиною контракту, термін якого нібито закінчився.
Як ще реагує мережа на розставання пари - дізнайтесь у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Під дописом в Instagram Інни та Олександра про їхнє розставання користувачі мережі активно висловлюють свої думки.
Дехто вважає, що ветеран просто не був готовий до серйозних стосунків і не мав достатнього досвіду спілкування з жінками.
Інші припускають, що обоє прагнули лише піару й досягли своєї мети.
А дехто впевнений, що після фіналу "Холостяка" головний герой і переможниця мали залишатися разом певний час згідно з контрактом.
Вже давно існує теорія, що переможниця "Холостяка" та головний герой нібито підписують контракт, за яким зобов’язані перебувати у стосунках від шести місяців до року.
Інна ж зізналася, що лише сміється з подібних коментарів у мережі.
"Якщо я зрозумію, що людина не моя і немає перспектив, ми розійдемося саме в той момент, коли я це відчую. Я не звикла витрачати час даремно – особливо, коли час біологічно проти мене", - реагувала вона на плітки.
До слова, раніше учасниця "Холостяка-13" зізналась, чи хотіла б повернути Терена.
Тим часом Решетнік натякнув, хто може стати новим "Холостяком".