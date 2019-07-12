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Заказал подруге родного отца и сестру: детали покушения на убийство в Сумах

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 17:56
Заказал подруге родного отца и сестру: детали покушения на убийство в Сумах
Попытка убийства предпринимателя в Сумах (коллаж: РБК-Украина)

Заказчик убийства хотел завладеть бизнесом своего отца

Попытка убийства предпринимателя и его 15-летней дочери произошла в Сумах 10 июля. 19-летняя киллер расстреляла двух человек в доме по улице Терезова. Девушку и заказчика убийства задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Как оказалось, 28-летний сын пострадавшего решил прибрать к рукам бизнес отца (они были совладельцами. - Ред.). Мужчина обратился к своей 19-летней знакомой, жительнице одного из сел в области. Заказчик дал девушке пистолет и пообещал заплатить за "работу" 50 тысяч гривен.

Заказал подруге родного отца и сестру: детали покушения на убийство в Сумах

Попытка убийства предпринимателя в Сумах (фото: npu.gov.ua)

Отметим, что пострадавшие отец и дочь остались живы. Они с многочисленными ранениями находятся в больнице.

Заказал подруге родного отца и сестру: детали покушения на убийство в Сумах

Попытка убийства в Сумах (фото: npu.gov.ua)

Исполнительница убийства тщательно готовилась к "работе". Она выезжала за город, где тренировалась стрелять. А когда шла на преступление, надела темную одежду, очки и кепку.

Правоохранители квалифицируют дело как покушение на убийство. Сейчас решается вопрос относительно избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заказал подруге родного отца и сестру: детали покушения на убийство в Сумах

Попытка убийства предпринимателя в Сумах (исполнительница, фото: npu.gov.ua)

Ранее мы писали, что 17-летняя скрипачка Катя Цуканова умерла от передозировки наркотиков в Лондоне. Тело девушки обнаружил ее отец - известный в Британии миллионер Игорь Цуканов, в особняке в районе Кенсингтон.

К слову, полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве пары пенсионеров в Николаевской области. Им оказался сотрудник фермерского хозяйства, которым владели погибшие.

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