17-летняя дочь российского богача умерла от "передоза" в Лондоне: все подробности

Екатерина Цуканова (коллаж РБК-Украина)

Юная скрипачка Катя Цуканова умерла в особняке своего отца от передозировки наркотиков

17-летняя скрипачка Катя Цуканова умерла в Лондоне. Тело девушки обнаружил ее отец - известный в Британии миллионер Игорь Цуканов - в особняке в районе Кенсингтон.

Мужчина рассказал британским СМИ, что незадолго до смерти его дочь выступила в Королевском оперном театре, планировала свое будущее. А утром 18 июня он зашел в комнату к девушке, а "она лежала мертвая на полу".

"Катя была очень умной девочкой, но она сделала плохой выбор... Что мы, родители, можем поделать? В любом случае дети будут делать то, что они хотят, и никогда с вами не посоветуются", - цитирует Игоря издание The Telegraph.

В школе Wycombe Abbey School, где училась Катя, характеризируют девушку "прекрасной, популярной, общительной и невероятно талантливой" и говорят, что "ее светлой личности будет очень не хватать всем членам сообщества аббатства Уайкомб".

Катя Цуканова (фото: tsinandalifestival.ge)

На сегодняшний день точная причина смерти девушки не разглашается. Но собеседники издания уверен: во всем виноваты наркотики.

"Эти богатые дети пьют не так много, как раньше. Правда, вместо этого они принимают сильнодействующие наркотики. Это очень опасно", - сообщил источник.

Сам Игорь Цуканов не знает, употребляла ли дочь наркотики. Но говорит, что время от времени Катя устраивала в особняке громкие вечеринки, после которых он "находил ее друзей без сознания". Но большого значения мужчина не этому придавал, хотя, отмечает миллионер, "должен был вызвать скорую помощь".

"Я никогда не понимал, почему они находились в таком состоянии. Это было не от алкоголя", - сказал он и добавил, что никого не винит в смерти дочери.

Катя Цуканова (фото: facebook.com/katya.tsukanova.7)

Добавим, что Игорь Цуканов - известный коллекционер, меценат и филантроп. Он с женой - основательницей крупной финансовой компании - переехал в Англию в 1990-х годах. Сейчас Цуканов входит в топ самых влиятельных персон российского арт-мира и регулярно проводит масштабные выставки в Лондоне и Москве. У Цукановых остались два сына: старший Никита и младший Савва.

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