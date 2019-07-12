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Замовив подрузі рідного батька і сестру: деталі замаху на вбивство в Сумах

STYLERЖиття    12.07.2019 - 17:56
Замовив подрузі рідного батька і сестру: деталі замаху на вбивство в Сумах
Спроба вбивства підприємця у Сумах (колаж: РБК-Україна)

Замовник вбивства хотів заволодіти бізнесом свого батька

Спроба вбивства підприємця і його 15-річної доньки сталася в Сумах 10 липня. 19-річна кілер розстріляла двох людей в будинку по вулиці Терезова. Дівчину та замовника вбивства затримали правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в області.

Як виявилось, 28-річний син потерпілого вирішив прибрати до рук бізнес батька (вони були співвласниками. - Ред.). Чоловік звернувся до своєї 19-річної знайомої, мешканки одного з сіл в області. Замовник дав дівчині пістолет і пообіцяв заплатити за "роботу" 50 тисяч гривень.

Замовив подрузі рідного батька і сестру: деталі замаху на вбивство в Сумах

Спроба вбивства підприємця у Сумах (фото: npu.gov.ua)

Зазначимо, що постраждалі батько й донька залишилися живі. Вони з численними пораненнями перебувають у лікарні.

Замовив подрузі рідного батька і сестру: деталі замаху на вбивство в Сумах

Спроба вбивства у Сумах (фото: npu.gov.ua)

Виконавиця вбивства ретельно готувалася до "роботи". Вона виїздила за місто, де тренувалась стріляти. А коли йшла на злочин, вдягнула темний одяг, окуляри та кепку.

Правоохоронці кваліфікують справу як замах на вбивство. Наразі вирішується питання  щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Замовив подрузі рідного батька і сестру: деталі замаху на вбивство в Сумах

Спроба вбивства підприємця у Сумах (виконавиця, фото: npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що 17-річна скрипалька Катя Цуканова померла від передозування наркотиків у Лондоні. Тіло дівчини виявив її батько - відомий у Британії мільйонер Ігор Цуканов, в особняку в районі Кенсінгтон.

До слова, поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві пари пенсіонерів у Миколаївській області. Ним виявився співробітник фермерського господарства, яким володіли загиблі.

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