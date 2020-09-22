Закатали в асфальт: киянин з COVID-19 розкрив правду про лікарні

Киянин розповів про свою хворобу і лікарню, в яку потрапив (колаж РБК-Україна)

Олексій Краснощеков розповів правду про те, що відбувається в українських лікарнях

Киянин Олексій Краснощеков захворів на коронавірус і розкрив правду про українські лікарні. Чоловіка з температурою 39 градусів спочатку відвезли в приватну клініку, але виявилося, що там потрібен вчорашній тест про наявність COVID-19. Тоді Краснощекова госпіталізували в лікарню №1 на Харківському масиві. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці

За словами Олексія, ситуація в лікарні плачевна. Ліжок на всіх не вистачає, лікарі сплять по 30 хвилин, всі на взводі.

"Лікарі все на взводі, сплять по 30 хвилин. За останні 2-3 дні 40 пацієнтів. Прийшла терапевт для консультації. Дуже сварилася, чому у другий тиждень хвороби мені не призначили ін'єкційні антибіотики і крапельниці. Сказала, що місця є тільки в коридорі, а там протяги + інфекційні хворі з різними інфекціями, тобто, може бути перехресне зараження", - розповів Олексій.

Лікар прописала киянину крапельницю з антибіотиками і порадила викликати приватну "швидку" для того, щоб збити температуру, якщо буде необхідно. Олексій зазначає, що так сталося через те, що коронавірусний фонд уряд "закатав в асфальт".

"Ось такі справи з інфекційною ситуацією. Реально з ковідом працюють тільки в державних лікарнях, а ресурсів тупо нуль. Весь ковідний фонд закатали в асфальт. Дякую", - написав чоловік.

Киянин розповів про стан лікарень (фото: facebook.com/aleksey.krasnoschokov)

Як ми повідомляли раніше, провідний інфекціоніст України розповіла про тенденції коронавірусу в країні.