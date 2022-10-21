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На Закарпатті побачили рідкісного "червонокнижного" звіра (фото)

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П'ятниця 21 жовтня 2022 09:58
На Закарпатті побачили рідкісного "червонокнижного" звіра (фото) Фото: На Закарпатті побачили рись із Червоної книги (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатті лісники сфотографували дуже рідкісного хижака. Йдеться про євразійську рись. Тварина занесена до Червоної книги.

Про величного та граціозного звіра розповіли на сторінці "Ясинянське ЛМГ" у Facebook.

Що відомо

Єгер Станіславського лісництва ДП "Ясинянське ЛМГ" Петро Креденцов отримав чітке фото євразійської рисі в темний час доби.

Це стало можливим завдяки правильній роботі з сучасним фотопасткою з білим спалахом.

На Закарпатті побачили рідкісного &quot;червонокнижного&quot; звіра (фото)На Закарпатті помітили рись (фото: Facebook/ДП "Ясінянське ЛМГ")

Чому ця тварина така важлива

В силу морфологічних особливостей роду рисі, кожна особина має своє унікальне індивідуальне забарвлення та плямистість.

Кількість плям та їх розташування на тілі тварини як відбитки пальців у людей – індивідуальний унікальний маркер ідентифікації.

Отримуючи чіткі знімки рідкісного хижака, ми можемо здійснювати ефективний моніторинг і визначати їх точну чисельність біля мисливських угідь.

Зазначимо, що всього у Карпатах близько 400 особин такого виду, 90 із них на Поліссі.

На Закарпатті побачили рідкісного &quot;червонокнижного&quot; звіра (фото)Рись – це найбільша кішка Європи (фото: vokrugsveta.ua)

Сусідства з людиною рись не боїться, може з'являтися на околицях селищ та міст. Достовірні випадки нападу рисі на людину невідомі. Маленькі рисята легко приручаються, але з віком стають надто незалежними.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей.

Раніше в заповіднику показували нічне життя тварин. Зокрема, деякі з них уночі виходили на полювання.

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