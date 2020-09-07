Закарпатский пес получил звание "Герой года": он совершил невероятное!

Беспородистая собака по кличке Капитошка с Закарпатья получила звание "Герой-спасатель года" от спасателей ГСЧС за чудесное спасение своего хозяина от верной смерти.

Эта награда является традиционной, и присуждают ее раз в год - в сентябре в рамках Всеукраинской акции от ГУ ГСЧС, сообщили спасатели.

"Сегодня рассказываем про настоящую преданность. Все привыкли, что собак называют друзьями человека, однако некоторые из них становится для нас не просто другом, а настоящим ангелом-хранителем", - говорится в сообщении.

Маленькая дворняга Капитошка не оставила своего хозяина, который осенью 2019-го года потерял сознание в лесу. Пес начал громко лаять, чтобы привлечь внимание к беде, в которой оказался мужчина.

К счастью, недалеко собирал грибы со своей семьей спасатель Антон Тарасов. Он и услышал зов о помощи Капитошки. Хозяину пса вовремя оказали помощь и его жизнь спасли.

"Если бы не ее лай, то спасатель не услышал бы. Это ее заслуга, что мужчина вернулся домой в семью, где его все ждали" - утверждает жена спасенного Мария.

История чудесного спасения на Закарпатье (видео: YouTube/Телеканал Sirius)

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