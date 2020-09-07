Закарпатський пес отримав звання "Герой року": він здійснив неймовірне!

Безпородиста собака по кличці Капітошка з Закарпаття отримала звання "Герой-рятівник року" від рятувальників ДСНС за чудесний порятунок свого господаря від вірної смерті.

Ця нагорода є традиційною, і присуджують її раз на рік - у вересні в рамках Всеукраїнської акції від ГУ ДСНС, повідомили рятувальники.

"Сьогодні розповідаємо про справжню відданість. Всі звикли, що собак називають друзями людини, однак деякі з них стають для нас не просто другом, а справжнім ангелом-охоронцем", - йдеться в повідомленні.

Маленька дворняга Капітошка не залишила свого господаря, який восени 2019-го року втратив свідомість в лісі. Пес почав голосно гавкати, щоб привернути увагу до біди, в якій опинився чоловік.

На щастя, недалеко збирав гриби зі своєю сім'єю рятувальник Антон Тарасов. Він і почув поклик про допомогу Капітошки. Господареві пса вчасно надали допомогу і його життя врятували.

"Якщо б не її гавкіт, то рятувальник не почув би. Це її заслуга, що чоловік повернувся додому в сім'ю, де його всі чекали" - стверджує дружина врятованого Марія.

Історія чудесного порятунку на Закарпатті (відео: YouTube/Телеканал Sirius)

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