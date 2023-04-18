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У Закарпатській області знайшли маленьке ведмежа: милі фото тварини

Ведмедя знайшли у Закарпатській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Домашин Закарпатській області протягом останніх двох днів мешканці спостерігали за маленьким ведмежам. Після цього природоохоронці забрали тварину.

Про це розповіли на сторінці Ужанського національного природного парку у Facebook.

Що зробили з твариною

Староста села звернувся до парку з інформацією про ведмежа. Працівники вирішили забрати ведмежа для уникнення його загибелі.

"До села негайно виїхали співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду, які забрали малюка до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника Парку Нелі Коваль", - йдеться у повідомленні.

Згодом ведмежа відвезли до реабілітаційного центру бурого ведмедя до Національного природного парку "Синевир", оскільки планується подальший трансфер ведмежати до одного з європейських центрів, які мають досвід реабілітації тварин, з подальшим їхнім поверненням в дику природу.

Таку згоду вже надала грецька недержавна організація ARCTUROS.

Маленьке ведмежа знайшли у селі в Закарпатській області (facebook.com/uzhanskyi)

Чи небезпечні ведмеді

Це дуже небезпечний лісовий хижак. Передбачити результат випадкової зустрічі людини з ним неможливо. Річ у тому, що психіка кожного звіра різна. Є боягузливі ведмеді, а є безстрашні, є нахабні і агресивні, а є і досить спокійні.

Важливо пам'ятати, що ведмідь може напасти на людину, і є багато таких випадків.

Причини нападу на людей різні. Але все ж слід зазначити, що цілком вірогідні напади без будь-яких причин, без провокацій з боку людини.

Раніше ми повідомляли, що вперше в історії білий ведмідь вбив і зжер північного оленя.

Також ми писали, в Одесі з електрощитової дістали величезну змію.

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тварини