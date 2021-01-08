На Закарпатье женщина родила сразу четверых малышей: как они себя чувствуют

В Ужгороде женщина родила четверню (коллаж РБК-Украина)

В Ужгороде 20-летняя женщина родила сразу четверых младенцев. У счастливой мамы – трое сыновей и дочка. Малыши появились у матери на 30-ой неделе беременности путем кесарево сечения.

Сейчас семья уже дала имена новорожденным. Теперь в семье есть Александр, Евгений, Иван и маленькая Каролина. Об этом рассказала 20-летняя мама крошек изданию "Суспільне Закарпаття".

"Я вначале не поверила, думала врачи шутят", - рассказала мама четверни.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Она находится в родильном доме Ужгорода с 23 недели беременности. По ее словам, живот был очень большой и врачи оставили ее в больнице на сохранении.

В операции кесарево сечения 4 января участвовали десять медиков. В реабилитации малышей использовали специальную методику.

"Методика заключается в том, что ребенок дышит самостоятельно (его дыхание восстановлено), но одеваем масочку на носик, через которую подается поток воздуха под давлением. Это следующий этап после того, как ребенок снимается с искусственной вентиляции легких. Следующий этап — это непосредственно снятия с аппарата и самостоятельное дыхание на своих ресурсах ", — рассказал реаниматолог родильного дома в Ужгороде Степан Богдан.

Вес детей от 1,260 кг до 1,460. Они вместе с мамой будут находиться в роддоме, пока не наберут вес до двух килограммов.

В Ужгороде женщина родила четверню

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