На Закарпатті жінка народила одразу чотирьох малюків: як вони себе почувають

В Ужгороді жінка народила четверню (колаж РБК-Україна)

В Ужгороді 20-річна жінка народила одразу чотирьох немовлят. У щасливої мами троє синів і донька. Малюки з'явилися у матері на 30-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину.

Зараз сім'я вже дала імена новонародженим. Тепер у родині є Олександр, Євген, Іван і маленька Кароліна. Про це розповіла 20-річна мама крихіток виданню "Суспільне Закарпаття".

"Я спочатку не повірила, думала лікарі жартують", - розповіла мама четверики.

Зараз жінка почуває себе добре. Вона знаходиться в пологовому будинку Ужгорода з 23 тижні вагітності. За її словами, живіт був дуже великий і лікарі залишили її в лікарні на збереженні.

В операції кесаревого розтину 4 січня брали участь десять медиків. У реабілітації малюків використовують спеціальну методику.

"Методика полягає в тому, що дитина дихає самостійно (її дихання відновлено), але одягаємо масочку на носик, через яку подається потік повітря під тиском. Це наступний етап після того, як дитина знімається з штучної вентиляції легенів. Наступний етап — це безпосередньо зняття з апарату і самостійне дихання на своїх ресурсах ", — розповів реаніматолог пологового будинку в Ужгороді Степан Богдан.

Вага дітей від 1,260 кг до 1,460. Вони разом з мамою будуть знаходитися в пологовому будинку, поки не наберуть вагу до двох кілограмів.

В Ужгороді жінка народила четверню

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькому жінка народила 18-го дитини.