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В Хмельницком украинка родила 18-го ребенка: удивлены даже врачи (видео)

Хмельницкий, Воскресенье 03 января 2021 08:49
В Хмельницком украинка родила 18-го ребенка: удивлены даже врачи (видео)
В Хмельницком женщина родила 18-го ребенка (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Многодетная мать из Хмельницкой Светлана Кухарчук родила восемнадцатого ребенка. Об этом Общественному рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

Новорожденного мальчика назвали Павликом. У него девять братьев и восемь сестер. Родился малыш 1 января 2021, его самый младший брат – 29 декабря 2019 года, рассказывает роженица. Об этом сообщает "Суспільне".

18-е роды имели определенные риски, говорит врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская.

"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - говорит заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

По словам медика, подобные роды в Хмельницкой впервые.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, были у нас. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, она рожала почти каждый год", - пояснила медик.

Напомним, что ранее в ООН спрогнозировали, сколько детей родится в мире в 2021 году.

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